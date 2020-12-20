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احتجاجاً على قرارات حكومية.. سائقو شاحنات يغلقون طريق موصل – أربيل (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-20T09:38:04+0000
احتجاجاً على قرارات حكومية.. سائقو شاحنات يغلقون طريق موصل – أربيل (صور)

شفق نيوز/ أقدم المئات من سائقي الشاحنات، يوم الاحد، على إغلاق طريق موصل – أربيل عند سيطرة الشهيد سبهان شرق الموصل بشاحناتهم احتجاجا على قرارات الحكومة المحلية في نينوى بدخولهم للموصل بتوقيتات محددة تبدأ من ٨ مساء الى ٦ صباحا.

وتسبب قرار الحكومة المحلية في نينوى قبل أيام، بتكدس الاف الشاحنات داخل الموصل بسبب وجود جسر واحد لعبورها فقط.

من جانبه قال محافظ نينوى نجم الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "المدينة لا تحتمل هذا العدد الكبير من الشاحنات وعليهم ان يدخلوا اثناء ساعات الليل لانهم يسببون ارباكًا كبيرا داخل المدينة بالاضافة الى الحوادث المرورية".

واشار الجبوري الى ان "الجسور هي المشكلة، وان غالبية الشاحنات هي ذاهبة الى محافظات اخرى وليس الموصل فقط، ومن لديه حمل الى محافظة او مدينة اخرى عليه ان يسلك طريقا اخر حتى تنتهي مشكلة الجسور".

تجدر الإشارة إلى ان هنالك جسرا واحدا فقط لعبور الشاحنات في الموصل وباقي الجسور لا تحتمل عبور الشاحنات، فيما يرجح افتتاح جسر جديد في اذار من العام القادم.

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