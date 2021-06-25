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احتجاجاً على سوء الخدمات.. أهالي قضاء بالنجف يرمون النفايات وسط البلدية (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-25T20:34:21+0000
احتجاجاً على سوء الخدمات.. أهالي قضاء بالنجف يرمون النفايات وسط البلدية (صور)

شفق نيوز/ أقدم العشرات من اهالي قضاء المناذرة جنوبي محافظة النجف، اليوم الجمعة، على تكرار فعل اهالي الناصرية وقاموا برمي النفايات في وسط مديرية بلدية القضاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من اهالي قضاء المناذرة جنوبي محافظة النجف وبعد إنتهاء المهلة التي منحوها للمحافظة والإدارة المحلية بالقضاء لغرض إزالة النفايات من مناطقهم، توجهوا مساء اليوم الجمعة مع النفايات وقاموا برميها أمام بوابة مديرية بلدية المناذرة.

وأضاف، أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على سوء الوضع الخدمي في القضاء من كافة الجوانب، فيما هددوا بتصعيد الإجراءات ضد الإدارة المحلية مالم تعمل بشكل صحيح.

وهذه الخطوة تأتي بعد خطوة اتخذها اهالي مدينة الناصرية قبل عدة أيام، حيث قاموا برمي للنفايات داخل مديرية بلدية المركز احتجاجا على سوء إدارة مديرها كاظم الصافي الذي اعفي مؤخرا من منصبه.

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