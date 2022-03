احتجاجاً على إساءة مراسلها للعراق.. "هاكرز" يخترق أحد أهم شبكات التلفزيون الأمريكية

شفق نيوز/ أفاد مركز الإعلام الرقمي DMC، يوم الأربعاء، بتعرض موقع شبكة "سي بي اس" cbs الامريكية لاختراق من جانب "هاكرز " احتجاجاً على إساءة احد مراسليها للعراق.

وأوضح مسؤول الامن السيبراني في المركز "مؤمل احمد شكير" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تم الاختراق لبعض الدومينات الفرعية للوكالة، وكتابة عبارات تشيد بالعراق وحضارته: "Iraq came, then history came" جاء العراق ثم جاء التاريخ بعده".

وكان مراسل شبكة سي بي اس الامريكية قال في تصريحات سابقة حول تداعيات الحرب على اوكرانيا، إن "الاخيرة "متحضرة نسبيا وأوروبية نسبيا"، مقارنة بدول مثل العراق وأفغانستان، حيث أثارت تصريحاته سخطاً واستياء لدى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها عنصرية ومخزية".

وواصل شكير حديثه بالقول إن "الاختراق شمل ثلاثة نطاقات فرعية على الاقل، وتم تذييل صفحة الاختراق بعبارات تدين الحرب على اوكرانيا وترفض الاعتداءات الروسية عليها".

يذكر ان شبكة "سي بي اس" شبكة كُولومبيا للبث (Columbia Broadcasting System أو CBS) هي واحدة من أشهر شبكات التلفزيون في الولايات المتحدة الأمريكيَّة، وقد تأسست عام 1927 واحتلت المرتبة 197 في قائمة فورتشين 500 لعام 2018 باعتبارها أكبر الشركات الأمريكية من حيث الإيرادات.