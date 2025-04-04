احتجاجاً على تطبيق "قنينة".. وكلاء الغاز في العراق يهددون بالإضراب

شفق نيوز/ هدد عدد من وكلاء توزيع الغاز في بغداد والمحافظات، بالإضراب عن العمل أمام مقر الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، احتجاجاً على قرار وزارة النفط القاضي باعتماد تطبيق "قنينة" الإلكتروني كوسيلة حصرية لبيع أسطوانات الغاز.

وقال أحد الوكلاء، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "قرار وزارة النفط بفرض استخدام تطبيق قنينة أضر بشكل كبير بعملنا"، مبيناً أن "اعتماد البيع الإلكتروني تسبب بارتفاع سعر أسطوانة الغاز من 7 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار، ما أثار استياء المواطنين والوكلاء على حد سواء".

وأضاف أن "الشركة المسؤولة عن تطبيق قنينة فرضت رسوماً إضافية على الوكلاء تصل إلى 700 ألف دينار، إلى جانب اشتراط استخدام أجهزة GPS في مركبات التوزيع، الأمر الذي شكل عبئاً مالياً إضافياً، وسط مشاكل مستمرة في شبكة الإنترنت، ما يعيق سير العمل اليومي".

وأشار إلى أن "الوكلاء في بغداد والمحافظات يدرسون تنفيذ إضراب شامل أمام مقر الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، في حال الإصرار على تنفيذ القرار دون مراجعة".

وكانت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية قد أصدرت وثيقة رسمية تُلزم وكلاء الغاز بتفعيل البيع عبر تطبيق "قنينة"، وتحديد نسبة تجهيز لا تقل عن 50% من الكميات عبر المنصة حتى نهاية العام.

من جانبها، أكدت وزارة النفط أن النظام الإلكتروني الجديد يهدف إلى تنظيم عمليات التوزيع، وضمان وصول أسطوانات الغاز إلى المواطنين بسهولة، مع الحد من التلاعب والاحتكار.