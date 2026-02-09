احتجاجاً على التعرفة الجمركية.. الغرف التجارية العراقية تغلق أبوابها حتى إشعار آخر

شفق نيوز- بغداد

أعلن اتحاد الغرف التجارية وغرفة تجارة بغداد، يوم الاثنين، إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، احتجاجاً على الزيادة الأخيرة في التعرفة الجمركية، وتضامناً مع التجار.

وقال اتحاد الغرف التجارية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه وغرفة تجارة بغداد يعلنون "الإغلاق من الآن وإلى إشعار آخر، لحين الاستجابة لمطالب الأسرة التجارية ومعالجة الآثار السلبية التي طالت حركة السوق والاقتصاد الوطني".

وبين أن ذلك يأتي احتجاجاً على الزيادة الأخيرة في التعرفة الجمركية.

واستيقظ العراقيون، صباح أمس الأحد، على محال مقفلة وأسواق مغلقة، بعد إعلان التجار بدء إضراب عام في العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، احتجاجاً على قرار رفع التعرفة الجمركية.

ويوم أمس الأحد، تظاهر العشرات من التجار وأصحاب المحال التجارية، في شارع النضال أمام مبنى هيئة الجمارك وسط بغداد، احتجاجاً على التسعيرة الجمركية الجديدة، مطالبين بإلغائها أو تعديلها بما ينسجم مع واقع السوق المحلية.

وأعلن تجمع التجار والمستوردين، يوم الأحد، في نهاية تظاهراتهم، عن رفضه للرسوم الجمركية الجديدة، فيما حدد مطالب عدة، من بينها إطلاق بضائعهم في الموانئ، وغلق المنافذ غير الرسمية.

وطالب التجمع، بالتريث لمدة ستة أشهر في تطبيق القرار رقم 957، والإفراج الفوري عن البضائع المتكدسة في الموانئ والمنافذ الحدودية مع إعفائها من الغرامات، إضافة إلى إعادة النظر بالإجراءات الجمركية بما يضمن غلق منافذ الفساد وتحقيق العدالة في تطبيق التعليمات بجميع المنافذ الحدودية.

ودعا أيضاً إلى إزالة المعوقات التي تعرقل تطبيق نظام الأتمتة في العمل الجمركي.