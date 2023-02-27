احتجاجا على ازمة "الكاز"..  قطع طريق حيوي في ديالى

شفق نيوز/ قطع سائقو الشاحنات والمركبات في ديالى، يوم الاثنين، طريقا حيويا شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة احتجاجا على أزمة الكاز.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، إن أصحاب الشاحنات والمركبات قطوا، اليوم، طريق بعقوبة - المقدادية الحيوي احتجاجا على شح وانعدام مادة الكاز في ديالى والمناطق المجاورة.

وطالب المحتجون بحلول عاجلة لانقاذ المصالح الحياتية وتأمين الأرزاق المعيشية.

وتعاني ديالى وبعض مناطق العراق أزمة بالمنتجات النفطية لأسباب تعزوها الجهات الرسمية الى عمليات التهريب المنظمة.