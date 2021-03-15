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احتجاجات "مطلبية" تجوب أربع محافظات جنوبية

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-15T07:40:44+0000
احتجاجات "مطلبية" تجوب أربع محافظات جنوبية

شفق نيوز / تظاهر المئات من الخريجين والعاملين بصفة أجور ومتعاقدين، يوم الاثنين، في محافظات البصرة، ذي قار، ميسان، وواسط، للمطالبة بحقوقهم التي توزعت ما بين إيجاد فرص عمل، وصرف مستحقات متأخرة.

ويشهد العراق احتجاجات مستمرة منذ مطلع تشرين الأول 2019، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وتودي الوضع المعيشي وانعدام الخدمات الأساسية وغياب فرص العمل وعدم تعيين الخريجين، فضلا عن استمرار الفساد المالي والسياسي.

في البصرة، نظم العشرات من الأجراء والمتعاقدين بدوائر الكهرباء، وقفة احتجاجية أمام شركة نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ 10 أشهر.

وفي واسط، تظاهر العشرات من خريجي كليات الهندسة، أمام مبنى نقابة المهندسين، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في المؤسسات النفطية بالمحافظة.

أما ميسان، فقد شهدت تظاهر العشرات من المزارعين، امام شركة تسويق الحبوب، للمطالبة بصرف مستحقاتهم من أموال تسويق محصولي الحنطة والشعير للموسم الماضي.

في حين، قطع العشرات من أهالي منطقة الحبيلية شرقي مدينة الناصرية، طريق المرور السريع من خلال حرق الاطارات، احتجاجا على تردي واقع الخدمات في مناطقهم.

كما أقدم العشرات من المتظاهرين على غلق مصفى ذي قار النفطي جنوب المدينة، ومنعوا الموظفين من الدوام، للمطالبة بالتعيين.

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