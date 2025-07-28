احتجاجات في ميسان والديوانية على تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء (فيديو)

شفق نيوز– ميسان/ الديوانية

تظاهر العشرات من أهالي محافظة ميسان، اليوم الإثنين، قرب جسر الطبر، احتجاجاً على تردي الخدمات العامة، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لأزمتي الكهرباء والماء.

وأفادت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، أن المحتجين أغلقوا الطريق المؤدي إلى الجسر، مؤكدين استمرار الاحتجاج لحين استجابة الجهات المعنية لمطالبهم الخدمية.

وفي محافظة الديوانية، أقدم محتجون على قطع طريق ديوانية – دغارة، تعبيراً عن غضبهم من سوء الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، مطالبين بتحسين واقع الكهرباء ومعالجة الإهمال الحكومي في المحافظة.

وشهدت عدة مدن عراقية خلال الأسابيع الأخيرة تصاعداً في الاحتجاجات الشعبية على خلفية ارتفاع درجات الحرارة وتراجع ساعات تجهيز الكهرباء، وسط دعوات لتدخل حكومي عاجل.