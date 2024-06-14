احتجاجات في كركوك تطالب بـ"النفير العام" ومقاطعة المنتجات الامريكية والاسرائيلية (صور وفيديو)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من مكونات محافظة كركوك، يوم الجمعة، مطالبين بمقاطعة المنتجات الامريكية والاسرائيلية وإعلان "النفير العام" دعماً لقطاع غزة.

وقال شيخ عموم قبيلة النعيم في العراق سفيان النعيمي لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من مكونات كركوك والعشائر نظموا تظاهرة وسط المحافظة مطالبين بمقاطعة المنتجات الامريكية والاسرائيلية وجميع الوكالات التجارية الداعمة لإسرائيل".

ودعا النعيمي القوى والفعاليات الشعبية في عموم البلاد العربية لإعلان النفير دعماً للشعب الفلسطيني وغزة العز والشرف".

وقال احد الشيوخ الكورد ويدعى احمد زنكنة لوكالة شفق نيوز ، إن "جميع مكونات كركوك تطالب بمقاطعة المنتجات الامريكية وجميع من يدعم الصهيونية ويجب ان يكون هناك موقف من الجميع لنصرة اهلنا في فلسطين وغزة العز والشهادة".

ويأتي هذا بعد هجمات طالت شركات ومطاعم امريكية في العاصمة بغداد يقول منفذيها أن هذه الشركات تدعم إسرائيل.

وارتفع عدد الضحايا في غزة حسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إلى 37266 ضحية و85102 مصاب منذ 7 اكتوبر.