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احتجاجات في ديالى على تردي الكهرباء وتهديد بقطع طريق ببغداد - كركوك

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-29T15:45:29+0000
احتجاجات في ديالى على تردي الكهرباء وتهديد بقطع طريق ببغداد - كركوك

شفق نيوز/ تظاهر أهالي قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة، يوم الثلاثاء، احتجاجا على تردي التيار الكهربائي وانعدام العدالة في التوزيع بين الوحدات الادارية، مهددين بقطع طريق بغداد – كركوك في حال عدم الاستجابة لمطالبهم خلال 72 ساعة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين اشتكوا من التجاوز على حصة الخالص (15 كم شمال شرق بعقوبة) وقلة ساعات التجهيز التي لا تتجاوز 4-6 ساعات يوميا بعكس الاقضية الاخرى التي يتراوح معدل التجهيز 17- 18 ساعة يوميا.

وتجمع المتظاهرون امام مبنى مديرية شبكة نقل الطاقة الكهربائية في اطراف قضاء الخالص .

ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن الغضب والاستياء من "التهميش" الذي يعانيه الخالص وحرمانه من ابسط الحقوق وهو الكهرباء، على الرغم من وجود الخط الايراني ومحطة المنصورية الغازية في المحافظة.

وامهل المتظاهرون دائرة توزيع كهرباء ديالى والحكومة المحلية 72 ساعة للاستجابة الى مطالبهم وتجهيزهم بالكهرباء اسوة بالوحدات الادارية الاخرى وبخلاف ذلك سيقطعون طريق بغداد – كركوك الاستراتيجي يوم الجمعة المقبل.

من جانبه اوجز قائممقام الخالص عدي الخدران مطالب سكان القضاء "بزيادة ساعات التجهيز وانهاء الحرمان والتهميش في تجهيز الكهرباء وتزويد الخالص بمحولات كهربائية بسبب كثرة الاعطاب الفنية وتقادم الكثير من المحولات في قضاء الخالص واطرافه ما زاد من ساعات الانقطاع".

وقال الخدران لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تفاوتا في تجهيز الكهرباء وحرمان واضح للخالص من خصص التيار الكهربائي ما سبب تعطيل المصالح الحياتية للمواطنين وحدوث ازمة واسعة بماء الشرب لتوقف محطات التصفية ومضخات مشاريع الاسالة".

واضاف، أن "سوء وانعدام التيار التيار الكهربائي اربك عمل دوائر الدولة في الخالص وجعلها ترزح تحت لهيب درجات الحرارة وعجزها عن تقديم الخدمات او اداء واجباتها".

وطالب الخدران الحكومة المحلية ومسؤولي الكهرباء في ديالى بانصاف قضاء الخالص والاستجابة للمطالب المشروعة ومنحهم ابسط حقوقهم وهو الكهرباء لتفادي تداعيات وغليان شعبي لا يمكن احتوائه".

واشتدت ازمة انقطاع التيار الكهربائي في ديالى لاسباب عديدة ابرزها الهجمات التي تستهدف ابراج الطاقة والعوارض الفنية والاعطال في محطات التوزيع في عموم المحافظة الى جانب تقادم شبكات نقل الكهرباء.

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