احتجاجات في ديالى ضد فتح جسر الطارمية

شفق نيوز/ نظم العشرات من السكان جنوب غربي ديالى، يوم السبت، تظاهرة رفضا لفتح الجسر الرابط مع قضاء الطارمية الكائن في أطراف العاصمة بغداد.

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن"العشرات من أهالي ناحية جديدة الشط ، خرجوا بتظاهرة رافضة لإعادة فتح الجسر الرابط بين مناطقهم وقضاء الطارمية".

وأضاف المصدر، أن"رفض أهالي جديدة الشط لإعادة فتح الجسر لدواع أمنية وللمطالبة بتطهير بساتين الطارمية بشكل نهائي قبل فتح الجسر الرابط بين المنطقتين".

وأول أمس الخميس، أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة ديالى، بتهيئة الجسر الرابط بين قضاء الطارمية وناحية جديدة الشط تمهيدا لافتتاحه بعد أكثر من عقد ونصف على اغلاقه.

ويقول "عباس المعموري، أحد وجهاء ناحية جديدة الشط لوكالة شفق نيوز، إن"الجسر كان من المقرر أن يفتتح سابقا لكن المواطنين احتجوا واعترضوا على افتتاحه لدواع أمنية وتم إلغاء أمر فتح الجسر".

وأضاف أن "إعادة ملف افتتاح الجسر الى الواجهة خلقت موجة رفض جديدة بين السكان لدواع أمنية كذلك ومن المتوقع أن تدفع المواطنين للخروج بتظاهرة".