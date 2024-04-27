احتجاجات في حي بالموصل بسبب "استيلاء" جهة حكومية على طريق رئيسي (صور)

شفق نيوز/ نظم العشرات من أهالي حي الملايين الثانية شمالي الموصل مركز محافظة نينوى، يوم السبت، وقفة احتجاجية بسبب "استيلاء" كمارك المنطقة الشمالية على الطريق الرئيسي لمنطقتهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من اهالي حي الملايين الثانية نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح طريقهم الرئيسي بعد استيلاء كمارك المنطقة الشمالية عليه، حسبما يدعون.

واضاف مراسلنا، أن الاهالي طالبوا بتشكيل لجنة من بلدية الموصل وكمارك المنطقة الشمالية لإعادة النظر بفتح الطريق لأهالي الحي.

وقال الأهالي، إن "الكمارك الشمالية تدعي ان الارض تعود لهم رغم ان الحي بني منذ سبعينيات القرن الماضي ويمثل شرياناً رئيسياً لما يقارب ستة الاف عائلة"، مطالبين بـ"فتح طريق بديل يسهّل على الأهالي الدخول للمنطقة بالإضافة لحي الزيتون".