احتجاجات في بغداد وثلاث محافظات.. المحاضرون و315 أزمة مستعرة (صور+فيديو)

شفق نيوز / شهدت العاصمة بغداد ومحافظات ديالى وبابل وذي قار، يوم الأربعاء، حركات احتجاجية ومطلبية مختلفة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال مراسل الوكالة، إن "العشرات من المبعدين من ضباط وزارة الداخلية تظاهروا صباح اليوم، في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم واسترجاع حقوقهم".

وفي ديالى، علمت الوكالة، أن المئات من المحاضرين تظاهروا صباح اليوم للمطالبة بشمولهم بقرار التثبيت ضمن قانون الأمن الغذائي، فيما نظموا اعتصاما مفتوحا لحين الاستجابة لمطالبهم".

وأقدم المحاضرون على قطع طريق الدوائر الرئيسية وسط بعقوبة، ورفعوا لافتات تطالب بشمولهم بقرار ٣١٥ ضمن قانون الأمن الغذائي المزمع إقراره من قبل البرلمان".

أما في بابل، فشهدت المحافظة صباح اليوم تظاهر المئات من المحاضرين والإداريين للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم، حيث شهدت صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام مديرية تربية بابل.

وفي ذي قار، لم يختلف الوضع كثيراً، إذ أقدم العشرات من المحاضرين صباح اليوم، على إغلاق مبنى تربية المحافظة في خطوة تصعيدية جديدة للمطالبة بحقوقهم.

وذكر مراسنا أن العشرات من المحاضرين المحتجين اغلقوا اليوم مبنى مديرية تربية المحافظة، للمطالبة بشمولهم وفق القرار 315 الخاص بالعقود في دوائر الدولة، كما أغلقوا جسر النصر وسط المدينة الناصرية.

واضاف، أن "المحتجين هددوا بإجراءات تصعيدية أخرى لن تتوقعها حكومة المحافظة أو وزارة التربية، بعدما نصبوا الخيام أمام مبنى تربية المحافظة".