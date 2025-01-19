احتجاجات في بغداد وبابل: أطباء يعلقون دوامهم وخريجون يطالبون بالحقوق (صور)

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد ومحافظة بابل اليوم الأحد، تظاهرتين منفصلتين نظمها خريجو المهن الطبية والصحية والأطباء المقيمون الدوريون، للمطالبة بالتعيين وصرف مستحقاتهم المالية.

وفي بغداد، نظم العشرات من خريجي المهن الطبية والصحية، (دفعة 23)، تظاهرة أمام مبنى وزارة الصحة، مطالبين بالتعيين وتوفير فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم.

وفي بابل، نظم الأطباء المقيمون الدوريون حديثو التعيين وقفة احتجاجية أمام دائرة صحة بابل، اعتراضاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية لمدة أربعة أشهر، بالإضافة إلى انقطاع الإعاشة المخصصة لهم وإلغاء مخصصات أقرها مجلس الوزراء.

كما عبّروا عن استيائهم من غياب المساواة في الحقوق المادية والمعنوية بينهم وبين أطباء المحافظات الأخرى.

ورفع المحتجون في بابل لافتات كتب عليها مطالبهم، من بينها: "نطالب بصرف مخصصات 50% أسوة بأقراننا في المحافظات الأخرى"، و"إعادة كامل المخصصات المقررة قانونًا لدعم الأطباء".

وأعلن الأطباء الدوريون في بابل تعليق الدوام كجزء من احتجاجهم، مشددين على أن حقوقهم ليست مجرد وعود، بل استحقاق شرعي وقانوني.

وقال أحد الأطباء المتظاهرين لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الأطباء الدوريين في محافظة بابل قرروا تعليق عملهم في المستشفيات، ولن نعود إلى الخدمة إلا بعد الاستجابة لمطالبنا وصرف مستحقاتنا المالية المتأخرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر".

وأضاف: "نحن كأطباء دفعة 2023 تم تعييننا في شهر تشرين الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين، لم نتسلم رواتبنا أو مستحقاتنا، بل حتى المخصصات تم إلغاؤها، ونعاني من عدم وجود مخصصات للمعيشة،. في الوقت الذي استلم فيه زملاؤنا في بقية المحافظات رواتبهم، لا نزال نحن ننتظر".

من جهته قال مدير صحة بابل جواد البيرماني، لمراسل وكالة شفق نيوز، "لقد التقينا مع مجموعة من الأطباء المقيمين الدوريين الذين يطالبون بصرف مستحقات دعم الأطباء، والتي تم صرف 50% منها لمجموعة منهم"، مبينا "نحن ننتظر موافقة وزارة المالية لصرف المتبقي مع راتب الشهر القادم، في شهر شباط المقبل".