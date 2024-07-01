احتجاجات في النجف على هدم أحد جسور المحافظة (صور)

شفق نيوز/ نظم العشرات في النجف، يوم الاثنين، احتجاجا على هدم أحد الجسور جنوبي غربي مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من سكان منطقة "المجاتيم" في ناحية الحرية، تظاهروا، اليوم، ضد هدم جسر منطقتهم الرابط مع ناحية العباسية والقريب على محافظة الديوانية جنوبي غربي النجف.

وبين مراسلنا، ان المتظاهرين طالبوا الحكومة التنفيذية بالتدخل وفتح تحقيق بحادثة هدم الجسر على يد مدير ري ناحية الحرية بمحافظة النجف، واحالته للجهات المختصة، اضافة لإعادة بناء الجسر من جديد.