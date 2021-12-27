احتجاجات غاضبة واغلاق لمؤسسات حكومية في ذي قار

شفق نيوز/ اقدم العشرات من المحتجين في ذي قار، يوم الاثنين، على اغلاق المؤسسات الحكومية في وحدتين إداريتين بالمحافظة احتجاجاً على تردي الخدمات.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات من المتظاهرين خرجوا باحتجاجات غاضبة في قضاءي الفهود والدواية للمطالبة بإقالة قائممقامي القضاءين بسبب سوء الخدمات.

وبين، ان المحتجين قطعوا طرقا رئيسية داخل القضاءين بالاطارات المحترقة، فضلا عن إغلاق المؤسسات الحكومية فيهما.

يشار الى ان محافظة ذي قار لم تشهد استقراراً منذ انطلاق التظاهرات في تشرين الاول/ اكتوبر 2019، وبالرغم من أن بغداد والاحتجاجات في بغداد والمحافظات الاخرى انتهت عند تسنم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء إلا أن التظاهرات في ذي قار استمرت بعد ذلك لعدة أشهر قبل أن تنتهي، وفي الأشهر الأخيرة تصاعدت وتيرة الاحتجاج مجدداً لأسباب عدة ابرزها تردي الخدمات والبطالة.