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احتجاجات غاضبة في 5 محافظات عراقية وإغلاق مبانٍ حكومية (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-19T07:57:43+0000
احتجاجات غاضبة في 5 محافظات عراقية وإغلاق مبانٍ حكومية (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظات ذي قار، وديالى، وواسط، وميسان، والسليمانية، يوم الأحد، تظاهرات غاضبة أدت إلى إغلاق مبانٍ حكومية.

وأغلق خريجون يطالبون بالتعيين، مبنى محافظة ذي قار، وطلبوا من الموظفين في ديوان المحافظة الوقوف مع مطالبهم ومنعوهم من الدخول.

وفي واسط، أغلق العشرات من الخريجين التربويين غير المحاضرين تربية واسط للمطالبة بفرص وظيفية، فيما تظاهر أقرانهم من نفس الشريحة امام تربية ميسان، وطالبوا بنفس المطالب.

والى ديالى، حيث تظاهر العشرات من خريجي من المعاهد الفنية امام مبنى محافظة ديالى للمطالبة بالتعيينات ما ادى الى قطع شارع المحافظة بالكامل وخلق زخم مروري حاد.

وفي السليمانية بإقليم كوردستان، تظاهر موظفو وأساتذة جامعة السليمانية احتجاجا على تأخير صرف الرواتب و مشكلات أخرى.

وقال احد الموظفين لوكالة شفق نيوز، إن "الكوادر الإدارية والتعليمية تظاهرت أمام مبنى رئاسة جامعة السليمانية للاستجابة الى ثلاثة مطالب وهي صرف الرواتب الشهرية المتأخرة لاكثر من (٥٠ ) يوما وكذلك تسيير أمور الترفيعات و العلاوات وصرف المخصصات المستقطعة منهم بحجة الازمة المالية.

وأكد المحتجون استمرارهم بالاعتصام لحين استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كوردستان لمطالبهم، داعين الجامعات الأخرى الى مساندتهم.

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