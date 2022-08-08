احتجاجات غاضبة جنوبي العراق بسبب الكهرباء.. (صور وفيديو)

شفق نيوز/ شهدت محافظتي البصرة وذي قار جنوبي العراق، اليوم الإثنين، عدة تظاهرات بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مناطقهم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من المتظاهرين البصريين الغاضبين بسبب انقطاع التيار الكهربائي قطعوا، صباح اليوم، طرقاً مهمة وتقاطعات بينها الكزيزة والزبير وبغداد والتنانير بالإطارات المشتعلة.

وفي ذي قار أوضح مراسلنا، أن متظاهرين غاضبين قطعوا تقاطع الزيتون في الناصرية، بالاطارات المشتعلة، لافتا إلى أن التظاهرات خرجت بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق المحافظتين .

وللمرة الثالثة، شهدت الشبكة الكهربائية في محافظات البصرة وميسان وذي قار جنوبي البلاد انطفاءً تاما، ليلة أمس، بسبب انفجار الوحدة التوليدية الخامسة في محطة خور الزبير بمحافظة البصرة.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.