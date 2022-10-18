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احتجاجات غاضبة تقطع شوارع حيوية وسط الناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-18T17:44:39+0000
احتجاجات غاضبة تقطع شوارع حيوية وسط الناصرية

شفق نيوز/ أقدم محتجون غاضبون في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، على قطع عدة طرق حيوية وسط المحافظة، ما أدى إلى شلل في حركة السير، احتجاجاً على إصابة صبي برصاصة خلال تفريق تظاهرة نظموها قبل ساعات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن احتجاجات عنيفة شهدتها مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، على خلفية اصابة الصبي عصر اليوم.

وبين مراسلنا ان المحتجين قطعوا جسر النصر، وتقاطع البهو، وعدد من الشوارع الرئيسة وسط الناصرية بالاطارات المشتعلة.

وأشار إلى أن زحاماً شديداً شهدته معظم شوارع مركز مدينة الناصرية.

وكان قائد امني برتبة عقيد في قيادة شرطة ذي قار، قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق، بأن "الشخص المصاب هو طالب مدرسة وكان عائداً من مدرسته على دراجة نارية لمنزله في احد احياء مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين، ان "التحقيقات الاولية اثبتت عدم اطلاق اي رصاصة من قبل الاجهزة الامنية (قوات مكافحة الشغب) تجاه المحتجين المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين الذين هاجموا ديوان المحافظة قبل عدة ايام".

ومنذ انطلاق التظاهرات في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ولحين انتهائها في العام 2020 في بغداد وباقي المحافظات لم تشهد محافظة ذي قار استقراراً، حيث استمر فيها تظاهرات تشرين لعدة أشهر، ومن ثم انتهت لتعود بشكل تظاهرات متقطعة بين وقت وآخر، وفي الأشهر الأخيرة تخرج تظاهرات وسط مدينة الناصرية بشكل شبه يومي للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير الوظائف وفرص العمل.

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