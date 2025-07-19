احتجاجات عراقية تقطع الطريق لمنفذ حدودي مع إيران

شفق نيوز- ديالى

كشف قائممقام قضاء خانقين في ديالى، جواد فيض الله، مساء السبت، عن قطع الطريق الحدودي بين العراق وايران قرب القضاء من قبل متظاهرين بسبب أزمة الكهرباء.

وذكر فيض الله، لوكالة شفق نيوز، أن "عشرات المتظاهرين من أهالي قضاء خانقين قطعوا الطريق بين العراق وايران باتجاه منفذ المنذرية أمام الشاحنات التجارية بين البلدين".

وأضاف أن "التظاهرة ناتجة عن تراجع ساعات تجهيز الكهرباء إلى أدنى مستوياتها وهي ساعة تشغيل مقابل 3 ساعات اطفاء، وهو ما نعكس على المياه وأدى لتوقف مشاريع الضخ لمناطق مختلفة".

وأشار فيض الله، إلى أن "هناك تنسيقاً مشتركاً بين المتظاهرين لإعادة فتح الطريق أمام الشاحنات التجارية".