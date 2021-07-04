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احتجاجات شعبية ومطالبات بإقالة مسؤولين محليين في البصرة بسبب تردي الخدمات

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-04T16:10:31+0000
احتجاجات شعبية ومطالبات بإقالة مسؤولين محليين في البصرة بسبب تردي الخدمات

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أهالي محافظة البصرة، يوم الأحد، احتجاجاً على تردي الخدمات وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية، مطالبين بإقالة مسؤولين محليين لعدم إيجاد حلول لهذا الواقع.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من أهالي قضاء شط العرب نظموا وقفة احتجاجية بسبب تردي الخدمات في القطاعات كافة، وفي مقدمتها تدني تجهيز الكهرباء.

وأشار إلى أن المحتجين طالبوا بإنجاز مستشفى بسعة 400 سرير العمل فيه متوقف منذ مدة، وكذلك تردي الواقع الخدمي من قبل دائرة البلدية.

وبين مراسلنا أن المحتجين طالبوا بإقالة المسؤولين المحليين لكونهم لم يعالجوا هذه المشاكل المتراكمة منذ سنوات عدة.

وتعاني محافظة البصرة وباقي المحافظات من تردي الواقع الخدمي بشكل كبير وملحوظ، إلى جانب تراجع ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي ليصل لأدنى مستوياته بالتزامن مع تجاوز درجة الحرارة 50 مئوية.

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