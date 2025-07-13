احتجاجات شرقي بغداد بسبب تردي الكهرباء (فيديو)

شفق نيوز– بغداد

تظاهر العشرات من أهالي منطقة الأمين شرقي العاصمة بغداد، اليوم الأحد، احتجاجاً على تردي منظومة التيار الكهربائي في منطقتهم.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن المتظاهرين أقدموا على حرق الإطارات في شوارع المنطقة، تعبيراً عن استيائهم من ضعف التجهيز الكهربائي، مطالبين بزيادة عدد ساعات التشغيل وتحسين واقع الكهرباء.

ويعاني العراق منذ سنوات طويلة، لا سيما في فصل الصيف، من أزمة مزمنة في ملف الطاقة الكهربائية، تتمثل بانقطاعات متكررة للتيار، رغم الإنفاق الكبير والمشاريع المتعاقبة.

وتزداد حدة الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يضاعف الضغط على الشبكة الوطنية ويؤثر على حياة المواطنين والخدمات العامة، وسط مطالبات مستمرة بإصلاح هذا القطاع الحيوي بشكل جذري.