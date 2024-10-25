احتجاجات ديالى تتوسع رفضاً لتغيير رؤساء الوحدات الإدارية (فيديو)

شفق نيوز/ باشر مواطنون في وحدتين إداريتين بديالى، يوم الجمعة، بنصب سرادق الاحتجاج على تصويت مجلس المحافظة على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية واستبدالهم بآخرين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مواطنين في ناحية قره تبة شمال شرقي ديالى، باشروا بنصب سرادق أمام مبنى مديرية الناحية احتجاجاً على تغيير مدير الناحية.

وأضاف أن ناحية بني سعد جنوب غربي ديالى، هي الأخرى تم نصب سرادق اعتصام فيها، رفضاً لاختيار رؤساء الوحدات الإدارية وفقاً لنظام المحاصصة السياسية والعائلية، بحسب وصف المحتجين.

وكان مجلس محافظة ديالى قد عقد جلسة طارئة في ساعة متأخرة من ليل يوم أمس الأول الأربعاء استمرت حتى الفجر، بحضور 10 أعضاء من أصل 15 عضواً للاتفاق على رؤساء الوحدات الإدارية والتصويت عليهم.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم التصويت على عدد من الرؤساء لكن هناك خلافات على آخرين".

ويوم أمس الخميس، قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس المحافظة صوّت على معظم رؤساء الوحدات الإدارية فيما تم تأجيل حسم عدد منها إلى جلسات أخرى لوجود خلافات حولها.

وحسم المجتمعون التصويت على كل من: علي ضمد قائمقاماً لقضاء مندلي، وأركان العزاوي قائمقاماً لقضاء المنصورية، وخالد حميد كمبش قائمقاماً لبعقوبة، ومسلم ذياب قائمقاماً لبلدروز.

كما تم التصويت على سامي المعموري قائمقاماً لقضاء الخالص، وسوران عبد الوهاب قائمقاماً لخانقين، وسلمان حكمت مديراً لناحية بني سعد، ووسام اللهيبي مديراً لناحية بهرز، ونبيل العبيدي مديراً لناحية السد العظيم، وسمير الدهلكي مديراً لناحية هبهب، وطه إبراهيم مديراً لناحية قره تبة، ومحمد الشكرجي مديراً لناحية السعدية، وسعد قاسم مديراً لناحية كنعان، وأسامة جمال مديراً لناحية محمد السكران، وأحمد فرج التميمي مديراً لناحية العبارة، وصائب الحربي مديراً لناحية جلولاء، وساجد عبد الأمير العنبكي مديراً لناحية السلام، ونجاح مهدي زيني التميمي مديراً لناحية الوجيهية، وطالب حسين جواد مديراً لناحية جديدة الشط.

وعقب ذلك بساعات، تظاهر عشرات الأشخاص أمس الخميس، وقطعوا طريقاً رئيسياً في ديالى، احتجاجاً على تنصيب مدير ناحية، خلال اجتماع لمجلس المحافظة عقد فجراً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عدداً من أهالي ناحية محمد السكران قطعوا الطريق الرابط بين بغداد وديالى جنوب غربي المحافظة، احتجاجاً على تنصيب مدير جديد للناحية وفق المحاصصة.