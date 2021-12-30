احتجاجات تشل الحركة في الديوانية

شفق نيوز/ واصل العشرات من المحاضرين المجانيين، يوم الخميس، احتجاجاتهم في مدينة الديوانية للمطالبة بإبرام عقود معهم أو تعيينهم.

وتسببت الاحتجاجات بشل حركة المرور على نطاق واسع وسط المدينة، إذ أقدم المتظاهرون على إغلاق الشوارع والتقاطعات الرئيسية بإطارات السيارات التي أضرموا النيران فيها.

ويطالب المحاضرون المجانيون بإبرام عقود معهم أو تعيينهم على الملاك الدائم.

والمحاضرون المجانيون هم خريجو كليات ومعاهد التربية والتعليم ممن لم يستطيعوا الحصول على وظائف حكومية فتطوعوا للتدريس في المدارس والمؤسسات التابعة للدولة بالمجان على أمل إعطائهم الأولوية في الوظائف الجديدة.

وقررت الحكومة العراقية تسوية أمور هؤلاء، إلا أن الكثير منهم لا يزالون من دون عمل حقيقي مع نقص فرص العمل المتوفرة في القطاع الحكومي.

ولا توجد أرقام رسمية لأعداد المحاضرين المجانيين في العراق، إلا أن بعضهم يعمل منذ 10 سنوات بالمجان.