سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

احتجاجات تشل الحركة في الديوانية

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-30T16:06:52+0000
احتجاجات تشل الحركة في الديوانية

شفق نيوز/ واصل العشرات من المحاضرين المجانيين، يوم الخميس، احتجاجاتهم في مدينة الديوانية للمطالبة بإبرام عقود معهم أو تعيينهم.

وتسببت الاحتجاجات بشل حركة المرور على نطاق واسع وسط المدينة، إذ أقدم المتظاهرون على إغلاق الشوارع والتقاطعات الرئيسية بإطارات السيارات التي أضرموا النيران فيها.

ويطالب المحاضرون المجانيون بإبرام عقود معهم أو تعيينهم على الملاك الدائم.

والمحاضرون المجانيون هم خريجو كليات ومعاهد التربية والتعليم ممن لم يستطيعوا الحصول على وظائف حكومية فتطوعوا للتدريس في المدارس والمؤسسات التابعة للدولة بالمجان على أمل إعطائهم الأولوية في الوظائف الجديدة.

وقررت الحكومة العراقية تسوية أمور هؤلاء، إلا أن الكثير منهم لا يزالون من دون عمل حقيقي مع نقص فرص العمل المتوفرة في القطاع الحكومي.

ولا توجد أرقام رسمية لأعداد المحاضرين المجانيين في العراق، إلا أن بعضهم يعمل منذ 10 سنوات بالمجان.

related

احتجاجات المحاضرين بالمجان تستمر.. وغاضبون يقطعون طريقاً مهماً في الناصرية

Date: 2021-12-28 08:49:22
احتجاجات المحاضرين بالمجان تستمر.. وغاضبون يقطعون طريقاً مهماً في الناصرية

وثيقتان.. المالية تطلق أجور محاضرين في الديوانية وتنصف الأجراء اليوميين بالبصرة

Date: 2021-12-28 15:45:05
وثيقتان.. المالية تطلق أجور محاضرين في الديوانية وتنصف الأجراء اليوميين بالبصرة

أحدهم توفي.. النجف تستقبل مصابين بانفلونزا H1N1 من الديوانية والمثنى

Date: 2019-12-16 20:48:01
أحدهم توفي.. النجف تستقبل مصابين بانفلونزا H1N1 من الديوانية والمثنى

وثائق .. الحكومة العراقية تصدر خمسة قرارات تتعلق بالتعاقد مع المحاضرين المجانيين

Date: 2021-04-08 12:17:24
وثائق .. الحكومة العراقية تصدر خمسة قرارات تتعلق بالتعاقد مع المحاضرين المجانيين

قطع طريق دولي واعتصام مفتوح في محافظتين للمطالبة بالخدمات والتعيين

Date: 2021-05-18 08:39:33
قطع طريق دولي واعتصام مفتوح في محافظتين للمطالبة بالخدمات والتعيين

صور.. "من قَتلني؟" تعيد الاحتجاج الى بغداد

Date: 2021-05-25 09:37:22
صور.. "من قَتلني؟" تعيد الاحتجاج الى بغداد

ثالث محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي

Date: 2021-09-22 08:30:08
ثالث محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي

احتجاجات الكهرباء تتصاعد في ديالى وقوات الامن تفتح طريقا أغلقه متظاهرون

Date: 2021-07-02 16:28:39
احتجاجات الكهرباء تتصاعد في ديالى وقوات الامن تفتح طريقا أغلقه متظاهرون