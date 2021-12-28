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احتجاجات المحاضرين بالمجان تستمر.. وغاضبون يقطعون طريقاً مهماً في الناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-28T08:49:22+0000
احتجاجات المحاضرين بالمجان تستمر.. وغاضبون يقطعون طريقاً مهماً في الناصرية

شفق نيوز/ قطع عشرات المحتجين في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، طريقاً رئيسياً شمالي المحافظة، مطالبين بالخدمات.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، أن العشرات من المواطنين الغاضبين قطعوا، صباح اليوم، بالاطارات المحترقة الطريق الرابط بين مدينة الناصرية مركز المحافظة وقضاء الشطرة والمناطق التابعة له.

وبين، أن المحتجين يطالبون بالخدمات اسوة ببقية مناطق المحافظة.

وعل صعيد الاحتجاجات، واصل المحاضرون والخريجون غير المحاضرين في محافظة الديوانية، اغلاق مبنى تربية الديوانية، وذلك لليوم الثاني على التوالي

وبينما تطالب الشريحة الاولى بتجديد عقودهم وتنفيذ القرار 315، تطالب شريحة غير المحاضرين بشمولهم بعقود المحاضرين .

وفي الشأن أيضاً، يستمر اغلاق بوابة تربية ديالى وسط بعقوبة مركز المحافظة، لليوم الثاني على التوالي مع قبل المحاضريين الذين خرجوا في تظاهرة سلمية للمطالبة بتطبيق قرار 315.

ويعتصم خريجو المعاهد الفنية امام مبنى محافظة ديالى، مع انطلاق تظاهرة جديدة لهم للمطالبة بالتعيينات اسوة بباقي الكليات.

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