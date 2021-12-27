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احتجاجات المحاضرين بالمجان تتصاعد في مدن عراقية.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-27T08:31:49+0000
احتجاجات المحاضرين بالمجان تتصاعد في مدن عراقية.. صور

شفق نيوز/ أعلن المحاضرون بالمجان في محافظات عراقية عدة، يوم الاثنين، اضراباً عاماً عن الدوام الرسمي في مدارسهم للمطالبة بحقوقهم، فيما أغلق العشرات منهم بعض دوائر التربية وسط اجراءات امنية مشددة.

وفي محافظات "ذي قار والمثنى والديوانية وميسان والبصرة" جنوبي العراق، أفاد مراسلو وكالة شفق نيوز، بأن المئات من المحاضرين المجانيين أغلقوا مباني مديريات التربية والطرق المؤدية اليها للمطالبة بتطبيق القرار 315 وصرف رواتبهم، فضلاً عن تجديد عقودهم للعام المقبل 2022.

كما أعلن المحاضرون المحتجون اضرابهم عن الداوم الرسمي حتى اشعار غير معلوم، لحين الاستجابة لمطالبهم.

وفي محافظتي ديالى وكركوك، نظم العشرات من المحاضرين المجانيين أيضاً، تظاهرات جديدة امام مبنى مديرية التربية تطالب بتطبيق المادة 315.

ويعمل هؤلاء المحاضرون (بصفة معلم او مدرس  في المدارس الابتدائية والثانوية)، وتمتد خدمتهم لسنوات عدة دون أن يحصلوا على مرتبات رغم أن مهامهم لا تختلف عن الموظفين في ملاكات وزارات الدولة.

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