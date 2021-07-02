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احتجاجات الكهرباء تتصاعد في ديالى وقوات الامن تفتح طريقا أغلقه متظاهرون

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-02T16:28:39+0000
احتجاجات الكهرباء تتصاعد في ديالى وقوات الامن تفتح طريقا أغلقه متظاهرون

شفق نيوز/ شهدت محافظة ديالى اليوم الجمعة، عدة احتجاجات خدمية على خلفية أزمات الكهرباء والماء وانعدام الخدمات تزامنا مع اشد ازمة كهرباء يشهدها العراق منذ سقوط النظام السابق.

ففي اطراف ناحية كنعان قطع تظاهرون طريق كنعان – بلدروز احتجاجا على تردي وانعدام الخدمات وأبرزها الكهرباء.

وقال مدير ناحية كنعان (18 كم شرق بعقوبة) مهدي الشمري لوكالة شفق نيوز؛ إن "اهالي دور مندلي نظموا تظاهرة احتجاجية بسبب انعدام الكهرباء والخدمات استمرت لفترة قصيرة، الا ان قوات الامن فتحت الطريق بعد انسحاب المتظاهرين"، مشيرا الى ان الاوضاع عادت الى طبيعتها.

وفي اطراف شمال شرق بعقوبة قطع الأهالي جسر "الجورجية" ضمن الطريق الرابط بين بعقوبة وقضاء المقدادية احتجاجا على تردي الخدمات وازمة الكهرباء التي عصفت بديالى وعموم المحافظات وسط غليان شعبي واسع.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان "تظاهرات المقدادية مازالت قائمة ويتواجد المحتجون في خيم اعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم".

يذكر أن محافظة ديالى تشهد بين الحين والاخر تظاهرات وقطع طرق بشكل مستمر بسبب الانهيار الخدمي، في وقت يصف فيه الأهالي محافظتهم بأنها الاسوأ خدميا بسبب الصراعات السياسية والطائفية.

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