احباط محاولة بيع فتاة من قبل والدها في بغداد .. صورتان

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام التابعة لوزارة الداخلية يوم الخميس منع بيع فتاة بعمر ١١ عاما من قبل والدها الى أشخاص في محافظة أربيل، مشيرة إلى إيداعها في دار المشردات في منطقة الأعظمية بالعاصمة بغداد بأمر قضائي.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العملية تمت على خلفية ورود إخبار من أحد مراكز الشرطة المتخصصة بالعنف الأسري حول وجود فتاة تبلغ من العمر ١١ عاما، هربت من ذويها بدعوى محاولة والدها بيعها الى أشخاص في إقليم كوردستان.

وأوضح البيان أنه تم التحقق من الفتاة وعرضها على قاضي التحقيق المختص الذي قرر ايداعها في دار المشردات، وإصدار أمر بالتحقيق مع والد الفتاة للوقوف على ملابسات القضية.

الى ذلك قدمت الشرطة المجتمعية الدعم النفسي والمعنوي للفتاة، ووعدت بمتابعة قضيتها مع الجهات المختصة لحين البت فيها والاطمئنان على وضعها النفسي والاجتماعي، وفقا للبيان.