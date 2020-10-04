احباط محاولة انتحار جماعي لعائلة موصلية

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاحد، بحباط محاولة انتحار جماعي لعائلة في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولة انتحار جماعي لعائلة مكونة من أم وبناتها المطلقات الثلاث وأطفالهن في محافظة نينوى.

واضافت أن العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة للشرطة المجتمعية تفيد بعزم عائلة موصلية على الانتحار من فوق الجسر العتيق بالمحافظة، الأمر الذي دعا الشرطة المجتمعية الى التنسيق مع قيادة شرطة المحافظة والتحرك السريع لمنع العائلة من الانتحار.

وبحسب البيان، فقد تبين أن الأسرة تعاني تعنيفاً جسدياً ولفظياً من قبل الأب، فضلا عن سوء الحالة المعيشية لها

، لافتاً إلى أن

الشرطة المجتمعية قدمت الدعم المعنوي والنفسي للأسرة وأخذت تعهداً خطياً من الأب بعدم تعنيف أسرته مستقبلا ورعايتها والاهتمام بشؤونها، كما تعهدت بمواصلة متابعة أحوالها وتقديم الدعم اللازم لها.



