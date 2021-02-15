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احباط عمليتي ابتزاز لفتاتين في كربلاء

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-15T09:11:40+0000
احباط عمليتي ابتزاز لفتاتين في كربلاء

شفق نيوز/ اعلنت الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن احباط عمليتي ابتزاز لفتاتين في محافظة كربلاء.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارزها ومن خلال عمليتين منفصلتين تمكنت من إيقاف محاولتي ابتزاز لفتاتين إحداهما بعمر 18 عاماً والأخرى بعمر 17 عاماً في محافظة كربلاء.

وأوضحت أن العمليتين جاءت على خلفية مناشدة الفتاتين للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني 497  لانقاذهما من الابتزاز الذي يتعرضان له من قبل شخصين.

وبينت الشرطة المجتمعية أن مفارزها قامت بالتحري عنهما وجمع المعلومات والأدلة التي تدينهما وتثبت تورطهما بجريمتيهما، مؤكدة أنها تمكنت من ذلك واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الفتاتين.

 

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