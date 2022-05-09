اجواء معتدلة ورياح باردة على العراقيين لاسبوع قادم

شفق نيوز/ توقع راصد جوي عراقي، اليوم الاثنين، استمرار الاجواء المعتدلة في البلاد على مدى الاسبوع المقبل.

وقال صادق عطيه في منشور له عبر موقع فيسبوك، إن "العراق ومناطق عديدة من الشرق الاوسط يعيش درجات حرارة دون المعدل منذ نهاية نيسان ولغاية اليوم".

وأضاف "في المقابل ماتزال الهند وباكستان تتاثر باقوى موجة حارة ربما لم تشهدها منذ 100 عام"، عازياً سبب ذلك إلى "سيطرة المرتفع المداري على اجواء جنوب شرق آسيا، ما سمح بتدفق رياح باردة من اوربا ببطئ نحو منطقتنا لابتعاد المرتفع عنا".

وأشار عطيه إلى أن "هذا المرتفع هو سبب موجات الحرارة التي نعاني منها في كثير من الاوقات صيفاً"، متوقعاً أن "يستمر لاسبوع قادم على الاقل وتستمر الاجواء تميل للاعتدال".

كما رجح "استمرار الحرارة مرتفعة في الهند والباكستان لذات السبب مع ضعف رياح المونسون الممطرة".