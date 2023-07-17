اجواء محرم تنعش سوق "الصفافير" (صور)

شفق نيوز/ "يبدو انه يمرض ولا يموت"، هكذا يبدو حال سوق الصفافير، أحد اقدم الأسواق في بغداد والذي قلّ فيه صوت طرقات الصفّارين لكن يبدو أن شهر محرم قد أعاد للسوق بريقه مجدداً.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز التي تجولت في السوق الواقع، وسط العاصمة بغداد، الحلة الجديدة للسوق وسط قرع المطارق واجواء شهر محرم الحرام التي بانت ملامحه في وجه السوق ومعروضاته.

وعند التجوال في السوق العريق فيمكن ملاحظة أجواء الشهر الحزين لدى المسلمين الشيعة حيث تنتشر (الزناجيل والدمام الحسيني) ودروع الحرب والخوذة العسكرية التي تستخدم في المعارك، وهي إحدى أدوات (التشابيه) وهي أسلوب درامي لتقريب معركة الطف التي حدثت بين الإمام الحسين وعائلته والجيش الأموي في زمن حكم يزيد بن معاوية عام 61 هجرية/680ميلادي.