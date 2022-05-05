اجواء صفراء مغبرة.. هكذا بدت بغداد صباحاً (صور)

شفق نيوز/ نام العراقيون ليلتهم امس، واستيقظوا صباحاً على اجواء العاصفة الترابية التي افترشت سماء اغلب مناطق البلاد.

وفي العاصمة بغداد بدت الاجواء مغبرة تميل الى الاصفرار، ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، لقطات لشوارع العاصمة تظهر شبه انعدام للرؤيا .

وتبيّن الصور، أجواء بغداد وهي مختنقة بالتراب، لتكون الرؤية شبه منعدمة للمسافات التي تتجاوز أكثر من بضعة امتار، في وقت استقبلت المستشفيات العراقية الالاف من حالات الاختناق.

ويتوقع راصد جوي، أن "تخف شدتها خلال الساعتين المقبلتين في العاصمة بغداد وبالتدريج تزول من باقي المدن تدريجياً"، مبيناً أن "العاصفة الان تتجه نحو بادية الجنوب، وتاثيرها اقل شدة على مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة".