اجراءات "رادعة" بحق أكثر من 60 موظفاً بينهم مسؤولون لتسريب كتب رسمية صادرة عن مكتب السوداني

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي رفيع، يوم الخميس، عن إجراءات رادعة اتخذت بحق موظفين تسببوا بتسريب الكتب الرسمية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى وسائل الإعلام.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن ظاهرة تسريب الكتب الرسمية خصوصا تلك التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية والإدارية تسببت بانعكاسات سلبية كثيرة على أداء المؤسسات الحكومية فضلا عن الإضرار بالصورة العامة للدولة.

وأضاف إن هذه الظاهرة أصبحت اداة للصراع بين جهات مختلفة بحيث يتم تسريب الكتب بهدف التسقيط وهو أمر فسح المجال أيضا أمام تداول الكثير من الكتب المزورة والمفبركة لغرض التسقيط ذاته.

وأكد المصدر، أن الجهات المعنية داخل مكتب رئيس الوزراء رصدت هذه الظاهرة وشخّصت عمليات التسريب من قبل بعض المؤسسات والموظفين، وجرى وتشخيص المقصرين، واتخاذ الإجراءات الإدارية والانضباطية بحقهم.

وأشار الى إحالة بعض هذه القضايا إلى هيئة النزاهة، حيث بلغ عدد الموظفين الذين اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية (61) موظفاً، بينهم (10) من أصحاب الدرجات الخاصة.