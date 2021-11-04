اجراءات امنية وعمليات نوعية تستبق صلاة الصدر "الموحدة" في ديالى

شفق نيوز/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن تكثيف اجراءاتها الامنية في محافظة ديالى (57كم شمال بغداد) وبالاخص في قضاء المقدادية لضبط أمن صلاة الجمعة المشتركة ( شيعة وسنة) التي دعا لاقامتها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر .

وقال المتحدث الرسمي باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تكثيف الاجراءات الامنية اللازمة لضمان اقامة صلاة (جمعة) موحدة آمنة في قضاء المقدادية".

وأوضح أن "عملية نوعية استبقت تلك الاجراءات لغرض تعزيز امن القضاء، من بينها ملاحقة ومطاردة الخارجين عن القانون فضلاً عن تبليغ الاهالي بأن الاجهزة الامنية ستلاحق كل من يستخدم السلاح خارج نطاق الدولة".

وشدد الخفاجي، بأن "القوات الامنية لن نسمح بتنفيذ الجريمة المنظمة او وجود الارهابيين او تنفيذ عمليات ابتزاز، وذلك من خلال المتابعة والتدقيق في كل المراحل الامنية المعتمدة ضمن خطة امن المحافظة عموماً وقضاء المقدادية على وجه الخصوص".

وأشار الخفاجي إلى أن "قيادة العمليات تجري يومياً استطلاعاتها برفقة قيادة شرطة المحافظة فضلا عن توزيع القوات الامنية والجهات الساندة لها (عناصر الحشد الشعبي) على المحاور المهمة لضبط الامن ومنع اي خرق ما اسهم في رفع حظر التجوال الليلي في القضاء".

وبين أن "التدابير الامنية تمضي على قدم وساق من اجل تعزيز الامن في القضاء الى جانب تعزيز ثقة المواطن برجال الامن، وذلك من خلال عقد لقاءات مع شيوخ ووجهاء القضاء والقرى التابعه له، الى جانب تأمين وصول العائلات النازحة الى القرى التي نزحت منها وتفحص منازلها وممتلكاتها، فضلاً عن جمع الماشية واعادتها لاصحابها".

وأوضح، أنه "لحين استكمال الاجراءات التحقيقية الدقيقة للوصول الى المتورطين بالاعمال الارهابية ستبقى تلك العائلات في مناطق النزوح لضمان انسيابية التحقيق".

واضاف أنه "تم نصب كاميرات حرارية على جميع الطرق الواصلة بين القضاء ولطرق الرابطة بين قراه".

وبخصوص مشاركة قوات الحشد الشعبي في ضبط الامن هناك، أكد الخفاجي أن "للحشد الشعبي دور مهم في استتاب الامن في القضاء كونه يعمل وفق توجيهات قيادة العمليات هناك وبما يتناسب واهمية المحور".

وتابع أن "الشغل الشاغل لنا كقيادة عمليات معرفة من قام بالاعتداء على قرية (نهر الامام )، ووصلنا الى نتائج امنية متقدمة رغم ان التحقيق معقد جدا".

وشهدت قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية في ديالى، الاسبوع الماضي، عمليات ارهابية تسببت بمقتل العشرات شخصاً واصابة اخرين، فيما رد مسلحون على قرية "نهر الامام: المجاورة بقتل العشرات من سكانها وتهجير العائلات من منازلها .

اثر ذلك، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى اقامة صلاة مشتركة وموحدة بين "السنة والشيعة" يوم غد الجمعة في قضاء المقدادية للتعبير عن "الوحدة الوطنية" ونبذ الطائفية.