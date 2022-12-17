اجتياز أكثر من 4 ملايين شخص ذهاباً وإياباً من معبر حدودي بين إيران والعراق

شفق نيوز/ أعلن مدير عام إدارة الطرق الخارجية في محافظة ايلام غرب ايران "سيد زاهدين"، يوم السبت، أن أكثر من 4 ملايين شخص اجتازوا ذهاباً وإياباً معبر "مهران" الحدودي الدولي المحاذي للعراق.

وقال المسؤول الإيراني في تصريح صحفي، إنه خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي تم إدخال 75 الفاً، و 972 طناً مواد وسلع إلى العراق من بلدان أخرى عن طريق (الترانزيت) من معبر مهران الحدودي عبر 4 آلاف و 478 شاحنة حمل.

وأضاف أن، 4 ملايين، و559 الفا، و568 شخصا ايراني الجنسية وأجانب اجتازوا معبر مهران ذهاباً واياباً من وإلى العراق.