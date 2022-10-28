"اجتهادات خاصة ولا تمثلني".. وزير التربية يدعو أبناء صلاح الدين للاحتفال بمنصبه بشكل حضاري

شفق نيوز / وصف وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الجمعة، مقطع الفيديو الذي انتشر احتفالا باستيزاره بأنه لا يمثله.

وقال الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري يؤكد أن المقطع الذي نشر بعنوان الاحتفال بتسنمه حقيبة وزارة التربية، لا مثله ولا يعكس الطابع العلمي للوزارة وهي عبارة عن اجتهادات خاصة غير مقبولة".

ودعا "الجبوري المواطنين من أبناء محافظة صلاح الدين خاصة الى "التعبير عن الفرح بالطرق الحضارية والوطنية المقبولة".

وانتشر مقطع فيديو نسب لمواطنين من محافظة صلاح الدين احتفالا بتسلم الوزير ابراهيم الجبوري حقيبة وزارة التربية في حكومة السوداني الجديدة.