اجتماع مرتقب للجنة العليا وإصدار قرارات جديدة لمواجهة "أوميكرون"

شفق نيوز / كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الأحد، عن قرب عقد اللجنة العليا للصحة والسلامة في البلاد، اجتماع مهم، لمناقشة ظهور المتحور الأفريقي لفيروس كورونا "أوميكرون".

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اجتماعاً قريباً خلال الفترة القليلة المقبلة، للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لمناقشة ظهور المتحور الأفريقي لفيروس كورونا أوميكرون، واصدار توجيهات وإجراءات جديدة لمواجهة هذا المتحور ومنع وصوله أو انتشاره في العراق".

وأضاف البدر، أن "الوضع الوبائي بالعراق جيد لغاية الآن، لكن المتوقع هو الدخول بموجة وبائية جديدة، كما انه لم يتم تسجيل حالات بالسلالة الجديدة، ووزارة الصحة العراقية قادرة تشخيص هكذا إصابات وهي تعمل على منع دخولها".