سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اجتماع مرتقب للجنة العليا وإصدار قرارات جديدة لمواجهة "أوميكرون"

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-28T07:07:11+0000
اجتماع مرتقب للجنة العليا وإصدار قرارات جديدة لمواجهة "أوميكرون"

شفق نيوز / كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الأحد، عن قرب عقد اللجنة العليا للصحة والسلامة في البلاد، اجتماع مهم، لمناقشة ظهور المتحور الأفريقي لفيروس كورونا "أوميكرون".

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اجتماعاً قريباً خلال الفترة القليلة المقبلة، للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لمناقشة ظهور المتحور الأفريقي لفيروس كورونا أوميكرون، واصدار توجيهات وإجراءات جديدة لمواجهة هذا المتحور ومنع وصوله أو انتشاره في العراق".

وأضاف البدر، أن "الوضع الوبائي بالعراق جيد لغاية الآن، لكن المتوقع هو الدخول بموجة وبائية جديدة، كما انه لم يتم تسجيل حالات بالسلالة الجديدة، ووزارة الصحة العراقية قادرة تشخيص هكذا إصابات وهي تعمل على منع دخولها".

related

الصحة العراقية تهدد بـ"حظر تجوال واجراءات مشددة"

Date: 2021-02-06 09:22:41
الصحة العراقية تهدد بـ"حظر تجوال واجراءات مشددة"

منتصف الشهر الجاري.. العراق يتسلم وجبة جديدة من لقاحات كورونا

Date: 2021-07-05 15:22:34
منتصف الشهر الجاري.. العراق يتسلم وجبة جديدة من لقاحات كورونا

كركوك تعيد افتتاح مستشفى خاص بكورونا بعد إصابات "مئوية"

Date: 2021-07-19 09:44:07
كركوك تعيد افتتاح مستشفى خاص بكورونا بعد إصابات "مئوية"

اللجنة العُليا للسلامة تعلن قرارات خاصة لدخول المجاميع السياحية للعراق

Date: 2021-07-09 09:18:26
اللجنة العُليا للسلامة تعلن قرارات خاصة لدخول المجاميع السياحية للعراق

كاشفة تفاصيلها.. مطار بغداد: ملتزمون بالتوجيهات الخاصة للزيارة الأربعينية

Date: 2021-09-08 17:18:52
كاشفة تفاصيلها.. مطار بغداد: ملتزمون بالتوجيهات الخاصة للزيارة الأربعينية