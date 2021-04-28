اجتماع مرتقب للجنة العليا لاصدار قرارات حول الدراسة وحظر التجوال في العراق

شفق نيوز / تعتزم اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، عقد اجتماع مرتقب للبت بقرارات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا في العراق.

وذكر مصدر حكومي، لوكالة شفق نيوز، أن "اجتماع اللجنة العليا سيناقش ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، والعودة إلى الدراسة عن بعد أو استمرار الدوام الحضوري".

وأضاف المصدر، أن "الاجتماع سيناقش أيضا، قضية فرض حظر تجوال شامل خلال الفترة المقبلة أو الإبقاء على الحظر الجزئي بشكله الحالي".

وأشار إلى أن "قرارات ستصدر بشأن السفر إلى بعض الدول، على ضوء الموقف الوبائي في العراق وتلك الدول".

وفرضت اللجنة العليا للصحة والسلامة، مطلع شهر رمضان الحالي، (١٣ نيسان ٢٠٢١) قرارت جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، أبرزها كان فرض حظر جزئي من السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا من كل يوم، على أن يكون يوما الجمعة السبت حظرا شاملا.