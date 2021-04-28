سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اجتماع مرتقب للجنة العليا لاصدار قرارات حول الدراسة وحظر التجوال في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-28T18:13:46+0000
اجتماع مرتقب للجنة العليا لاصدار قرارات حول الدراسة وحظر التجوال في العراق

شفق نيوز / تعتزم اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، عقد اجتماع مرتقب للبت بقرارات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا في العراق.

وذكر مصدر حكومي، لوكالة شفق نيوز، أن "اجتماع اللجنة العليا سيناقش ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، والعودة إلى الدراسة عن بعد أو استمرار الدوام الحضوري".

وأضاف المصدر، أن "الاجتماع سيناقش أيضا، قضية فرض حظر تجوال شامل خلال الفترة المقبلة أو الإبقاء على الحظر الجزئي بشكله الحالي".

وأشار إلى أن "قرارات ستصدر بشأن السفر إلى بعض الدول، على ضوء الموقف الوبائي في العراق وتلك الدول".

وفرضت اللجنة العليا للصحة والسلامة، مطلع شهر رمضان الحالي، (١٣ نيسان ٢٠٢١) قرارت جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، أبرزها كان فرض حظر جزئي من السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا من كل يوم، على أن يكون يوما الجمعة السبت حظرا شاملا.

related

مطالبات بتحويل قصور صدام حسين أماكن للحجر الصحي للمصابين بكورونا

Date: 2020-03-09 14:01:32
مطالبات بتحويل قصور صدام حسين أماكن للحجر الصحي للمصابين بكورونا

العراق يخصص 5 ملايين دولار لتأمين أجهزة متطورة لمواجهة كورونا

Date: 2020-03-03 12:01:32
العراق يخصص 5 ملايين دولار لتأمين أجهزة متطورة لمواجهة كورونا

العراق الأول عربياً و25 عالمياً بقائمة الدول الأكثر تضرراً من فيروس كورونا

Date: 2021-04-20 04:40:29
العراق الأول عربياً و25 عالمياً بقائمة الدول الأكثر تضرراً من فيروس كورونا

انخفاض بإصابات كورونا في العراق بتسجيل أكثر من 5000 حالة جديدة و20 وفاة

Date: 2021-03-27 13:05:40
انخفاض بإصابات كورونا في العراق بتسجيل أكثر من 5000 حالة جديدة و20 وفاة

العراق يحرز تقدماً بعلاج خاص لفيروس كورونا

Date: 2020-04-14 15:49:07
العراق يحرز تقدماً بعلاج خاص لفيروس كورونا

العراق يحظر دخول الوافدين من سبع دول بسبب كورونا

Date: 2020-02-25 10:00:00
العراق يحظر دخول الوافدين من سبع دول بسبب كورونا

الصحة النيابية: لا فرض لحظر التجوال واللقاح يصل نهاية شباط

Date: 2021-02-07 13:25:17
الصحة النيابية: لا فرض لحظر التجوال واللقاح يصل نهاية شباط

كورونا العراق.. انخفاض ملحوظ بالإصابات والوفيات اليومية

Date: 2020-12-06 12:44:51
كورونا العراق.. انخفاض ملحوظ بالإصابات والوفيات اليومية