اجتماع مرتقب لانهاء العام الدراسي أو استمراره

شفق نيوز/ كشفت وزارة التربية العراقية، يوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب لإتخاذ قرار مناسب بشان استمرار أو انهاء العام الدراسي 2020-2021.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة ستعقد اجتماعاً في الاسبوع المقبل أو ما بعده لاتخاذ قرار مناسب بشأن استمرار أو إنهاء العام الدراسي الحالي"، لافتاً إلى أن "جميع المقترحات ممكنة بشان العام الدراسي وسيتخذ القرار الأنسب من قبل الوزارة".

وأضاف أن "الاجراءات والقرارات التي ستتخذها وزارة التربية ستعرض على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لاتخاذ القرارات المناسبة بشان هذا الموضوع".

وبين فاروق، أن "هناك وجهات نظر متبادلة بين الوزارة ولجنة التربية النيابية على اعتبارها السلطة التشريعية"، موضحاً أنه "بعد النظر في جميع المقترحات المقدمة سيتم اتخاذ القرار الانسب بشان العام الدراسي الحالي".

وقدمت لجنة التربية النيابية، الاسبوع الماضي، مقترحات لإنهاء العام الدراسي الحالي 2020- 2021، كما أوصت بـ"تعليق الدوام الحضوري والبقاء على الالكتروني للحفاظ على سلامة الطلاب لحين اتخاذ وزارة التربية القرارات بشأن العام الدراسي الحالي.