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اجتماع في ذي قار يفضي الى حل 20 مشكلة خدمية في احدى مدنها

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-11T18:30:38+0000
اجتماع في ذي قار يفضي الى حل 20 مشكلة خدمية في احدى مدنها

شفق نيوز/ أعلن نائب محافظ ذي قار، محمد هادي، يوم الأحد، عن حل 20 مشكلة خدمية يعاني منها اهالي قضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وقال هادي لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً عُقد اليوم بين متظاهري الشطرة والإدارة المحلية وحكومة المحافظة للاطلاع على واقع القضاء، طرح خلاله المتظاهرون المشاكل التي يعاني منها الأهالي، وأبرزها تردي الواقع الصحي والخدمي وتحديداً في قطاعيّ الماء والمجاري".

وبين انه "تم الايعاز إلى مديريّ دوائر المحافظة المركزية كالصحة والمجاري والماء بالإشراف شخصيا على واقع الحال في  القضاء"، مضيفا أنه "تم اقتراح مشاريع خلال الاجتماع وتمت إضافتها خدمة لأهالي الشطرة".

واشار هادي الى أن "50 مليار دينار تم تخصيصها للشطرة ضمن مشاريع صندوق الاعمار، فضلا عن 20 مليار دينار ضمن بند المشاريع الاستراتيجية، اي ان هناك 70 ملياراً ستكون تحت تصرف إدارة القضاء خلال الفترة المقبلة".

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