اجتماع عراقي تركي في جنيف لبحث إدارة المياه والتغير المناخي

شفق نيوز- جنيف

عقد وفدان من العراق وتركيا، يوم الثلاثاء، اجتماعاً ثنائياً في مدينة جنيف السويسرية، على هامش مفاوضات دولية للحد من التلوث البلاستيكي، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات البيئة وإدارة الموارد المائية.

وأكد رئيس الوفد العراقي، وزير البيئة، هلو العسكري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العراق يواجه تحديات بيئية حادة نتيجة تراجع الإطلاقات المائية وتغير المناخ، مما يتطلب شراكات إقليمية فعّالة وتفاهمات مستمرة مع دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا.

وتناول الاجتماع، بحسب البيان، سبل تعزيز التعاون البيئي، وتبادل وجهات النظر بشأن إدارة الموارد المائية والتأثيرات المتفاقمة للتغير المناخي على العراق، ولا سيما في مناطق الجنوب، إضافة إلى المفاوضات الجارية للحد من التلوث البلاستيكي، والإجراءات المتبعة محلياً في هذا المجال.

كما تم بحث إمكانية دعم العراق لاستضافة تركيا لمؤتمر الأطراف المقبل لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.

واختُتم اللقاء بدعوة رسمية من وزير البيئة هلو العسكري لوكيلة وزارة البيئة التركية لزيارة العراق، لتعزيز الحوار وتطوير التعاون البيئي بين البلدين.