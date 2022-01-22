اجتماع "عاجل" لوزارة الكهرباء لمناقشة تراجع ساعات التجهيز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم السبت، عقد اجتماع "عاجل" في مقر الوزارة لمناقشة تداعيات تراجع ساعات تجهيز الخدمة في البلاد.

وقال اعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "يجري الان مساء اليوم السبت، اجتماع عاجل في مقر وزارة الكهرباء للقيادات المتقدمة والادارات العامة، وغرفة عمليات مفتوحة لإمكانية معالجة ما تمر به المنظومة الكهربائية من تداعيات انحسار الغاز المورد والوطني ادت الى تراجع ساعات التجهيز".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الوزارة تراجع ساعات تجهيز الطاقة من المنظومة الوطنية في مناطق ومدن البلاد كافة باستثناء إقليم كوردستان، مشيرة إلى فقدان أكثر من 7500 ميغاواط.

وذكرت الوزارة في بيان، بأن "تخفيض معدلات الغاز الوطني وانحسار اطلاقات الغاز المورد واطفاء الخطوط الايرانية ينعكس سلباً على منظومة الطاقة الكهربائية".

وأوضح البيان أنه "لا زالت منظومة الطاقة الكهربائية متأثرة بشكل كبير بفعل انحسار اطلاقات الغاز المورد وتخفيض معدلاته الى 8.5 مليون متر مكعب يومياً من اصل 50 مليون، وكذا اطفاء الخطوط الايرانية الناقلة للطاقة الى العراق.مما ادى الى خسارة 1100 ميغاواط ".

ووفقا للوزارة فإنه "جرى اليوم السبت تخفيض 50% من الغاز الوطني من طاقة حقول الزبير، غرب القرنة/1 ، الشمالية والجنوبية، بسبب سوء الأحوال الجوية".

وتابع البيان أنه "بذلك تصبح القدرة المفقودة بسبب انخفاض ضغط الغاز بحوالي 6500 ميغاواط"، مشيرا إلى أن القدرة المفقودة من الخطوط الإيرانية بحدود 1100 ميغاواط، وهو ما يلقي بظلاله على تراجع ساعات تجهيز الكهرباء".