"اجتماع طارئ" لمعالجة "جريمة ترتكب" بحق ألف متقاعد جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن عقدها "اجتماع طارئ" لمعالجة أوضاع ألف متقاعد تربوي في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، لم يتسلموا مرتباتهم منذ نحو عام.

وفي وقت سابق أشار عضو في البرلمان العراقي عبر وكالة شفق نيوز، إلى أن المتقاعدين في البصرة، يواجهون "جريمة" ترتكب بحقهم، وأكد ضرورة اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوقهم.

وقالت المالية في بيان صدر، اليوم، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزير وكالة احسان عبد الجبار، وجه بعقد اجتماع طارئ لحسم انجاز معاملات المتقاعدين التربويين بالبصرة، وشدد على ضرورة عدم الإضرار بالمواطنين.

ونقل البيان، عن عبد الجبار قوله، إنه "يجب الاسراع في ايجاد الحلول المناسبة للبدء باستلام معاملات المتقاعدين التربويين بمحافظة البصرة".

واضاف انه "لاذنب للتربوين وعوائلهم فيما جرى من تناقضات قائمة منذ عشر سنوات بين وزارتي المالية والتربية"، مشدداً على "ضرورة الاسراع في ايجاد تسوية قانونية لاستلام المعاملات لحوالي الف تدريسي لازال يحرمون من رواتبهم التقاعدية منذ أكثر من عام".

كما شدد وزير المالية وكالة، على أن تسبب الضرر للمواطنين امر لا نقبل في حدوثه على الإطلاق ، سيما انه يخص شريحة التربويين الذين بذلوا أعمارهم في تعليم الاجيال تلو الاجيال، وفق تعبيره.

وكان النائب عن البصرة، أحمد طه الربيعي، وصف عبر حديثه الى وكالة شفق نيوز، مشكلة المتقاعدين في تربية البصرة بأنها "وصمة عار في جبين حكومة تصريف الاعمال"، وبين أن "المتقاعدين انتهت خدماتهم بشكل قانوني وأصولي، وأحيلوا إلى التقاعد من دوائرهم ووزاراتهم منذ فترات تتراوح من أشهر إلى سنتين، دون أن يتم ترويج معاملاتهم التقاعدية، بناء على قرار رئيس هيئة التقاعد الوطنية، إياد الجبوري، بعدم الترويج لها لحين تسديد ما بذمة هذه الدوائر من توقيفات تقاعدية أو ديون أو غيرها من الأمور.