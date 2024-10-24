اجتماع رفيع في كركوك بحضور وزير التربية يتناول القطاع التعليمي

شفق نيوز/ وصل وزير التربية العراقي، إبراهيم النامس، يوم الخميس، إلى محافظة كركوك، حيث استقبله المحافظ ريبوار طه، ورئيس مجلس المحافظة، إبراهيم محمد الحافظ، بالإضافة إلى عدد من رؤوساء الدوائر، بينهم مدير عام تربية كركوك، منصور مذري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوزير عقد فور وصوله اجتماعًا موسعًا، تم فيه مناقشة احتياجات القطاع التربوي والتوسع الحاصل في بناء المدارس النموذجية في كركوك، بما في ذلك مشاريع المدارس الصينية.

كما أضاف مراسلنا، أن الوزير النامس سيفتتح عددا من المدارس التي تم إنجازها من قبل قسم أبنية المدارس، والتي تأتي ضمن خطة وزارة التربية بدعم من إدارة محافظة كركوك.