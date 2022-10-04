اجتماع بين المالية النيابية والكادر المتقدم لوزارة التعليم ينتهي بالاتفاق على 4 نقاط

شفق نيوز/ عقدت اللجنة المالية والتعليم العالي النيابيتين مع الكادر المتقدم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، اجتماعاً انتهى بالاتفاق على 4 نقاط.

وأبرز ما تم الاتفاق عليه بحسب بيان لعضو اللجنة المالية سجاد سالم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاسبوع القادم سيشهد معالجة الاثار كافة التي نجمت عن تطبيق كتاب وزارة المالية بخصوص عقود بعد ٢/١٠/٢٠١٩، وتطبيق تعاميم الوزارة بشكل موحد بين الجامعات تستند الى تكييف اوضاعهم الحالية بما يضمن بقائهم وليس حسب الاحتياج".

كما تم، "تطبيق قانون الامن الغذائي بخصوص عقود ٣١٥ المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٢ والاصرار على شمول الاجراء والمتعاقدين كافة قبل نفاذ احكام القرار".

واتفق المجتمعون ايضاً على ان "تبدأ لجاناً مشتركة أعمالها اعتباراً من يوم غد وتنهيها الاسبوع القادم"، وفقا للبيان.