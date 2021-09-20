اجتماع برئاسة الكاظمي يفضي مبدئياً لسحب المدارس من محافظات لم تهيّئ أراضي البناء

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الجلسة الثانية لاجتماع اللجنة العليا لبناء المدارس، وأفضى الاجتماع مبدئياً الى سحب المدارس من المحافظات التي لم تهيّئ الأراضي اللازمة لبناء المدارس.

وقال الكاظمي في مستهل الاجتماع وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "توفير بيئة مناسبة للتعليم وسير العملية التربوية، يبدأ أولاً من توفير الأبنية المدرسية اللائقة بأعداد تراعي معيار الكثافة السكانية، وأولوية المناطق المحرومة".

وبحث الاجتماع، "إقرار التصاميم الأمثل والأنسب للأبنية، وتسهيل عمل اللجنة من جهة توفير الأراضي، وتجاوز المعوّقات الإدارية والروتينية التي تقف أمام المشروع".

وتقرر خلال الاجتماع، "مبدئياً سحب المدارس من المحافظات التي لم تهيّئ الأراضي اللازمة لبناء المدارس الخاصة بها، وجعل أولوية البناء للمحافظات التي أكملت فرز قطع الأراضي وانتهت من تهيئتها".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، الوزارات والدوائر المعنية بـ"اتخاذ الإجراءات الضرورية كافة، التي من شأنها أن تسهّل عملية تنفيذ المشروع ومتابعته، والإشراف على سير الإنجاز في مختلف المحافظات".