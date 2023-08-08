اجتماع برئاسة الشمري يخرج بقرارات لمكافحة المخدرات في العراق

شفق نيوز/ ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التاسع للجنة الأمر الديواني 22188 المعنية بتنسيق الجهدين الأمني والاستخباري في مكافحة المخدرات.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للوزير، جرت مناقشة توصيات الاجتماع السابق، فضلاً عن بحث المستجدات الأمنية والاستخبارية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

واتفق المجتمعون على جملة من القضايا من بينها إنشاء مكتب إعلامي خاص بمديرية مكافحة المخدرات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الموضوع، فضلاً عن إضافة مواد تدريسية داخل المنهاج في كلية الشرطة والمعهد العالي.

كما تمت مناقشة جملة من الموضوعات المعنية بمكافحة المخدرات والحد من انتشارها ومتابعة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.