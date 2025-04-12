اجتماعان في الكرخ والرصافة.. الكهرباء تسابق الصيف بحملات مكثفة

شفق نيوز/ حث وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يوم السبت، على المثابرة وتنفيذ الأعمال بكفاءة ودقة عالية، لتحسين واقع الكهرباء في العاصمة بغداد قبل حلول فترة الذروة ‏الصيفية.

جاء ذلك خلال تفقد فاضل، محطة صدر القناة التي يجري ‏العمل فيها ضمن حملة فك الاختناقات بالعاصمة بغداد استعداداً للموسم الصيفي المقبل.‏

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فاضل اطلع خلال زيارته الميدانية على مراحل تنفيذ العمل في المحطة، وحث العاملين ‏على المثابرة وتنفيذ الأعمال بكفاءة ودقة عالية، مؤكداً على أهمية العمل بنظام الشفتات الثلاث ‏لضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد".‏

وأشار البيان، إلى أن "الوزير عقد اجتماعين مهمين، في إطار متابعته المستمرة لحملة فك الاختناقات الاجتماع الأول في ‏فرع توزيع كهرباء الكرخ، حيث اطلع على نسب إنجاز المشاريع وكمية المواد الداخلة للمخازن ‏لتأمين احتياجات الحملة، والاجتماع الثاني عقد في فرع توزيع كهرباء الرصافة للغرض ذاته، ‏مما يعكس حرص الوزارة على تحسين واقع الكهرباء في العاصمة قبل حلول فترة الذروة ‏الصيفية". ‏