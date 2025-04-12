اجتماعان في الكرخ والرصافة.. الكهرباء تسابق الصيف بحملات مكثفة
شفق نيوز/ حث وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يوم السبت، على المثابرة وتنفيذ الأعمال بكفاءة ودقة عالية، لتحسين واقع الكهرباء في العاصمة بغداد قبل حلول فترة الذروة الصيفية.
جاء ذلك خلال تفقد فاضل، محطة صدر القناة التي يجري العمل فيها ضمن حملة فك الاختناقات بالعاصمة بغداد استعداداً للموسم الصيفي المقبل.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فاضل اطلع خلال زيارته الميدانية على مراحل تنفيذ العمل في المحطة، وحث العاملين على المثابرة وتنفيذ الأعمال بكفاءة ودقة عالية، مؤكداً على أهمية العمل بنظام الشفتات الثلاث لضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد".
وأشار البيان، إلى أن "الوزير عقد اجتماعين مهمين، في إطار متابعته المستمرة لحملة فك الاختناقات الاجتماع الأول في فرع توزيع كهرباء الكرخ، حيث اطلع على نسب إنجاز المشاريع وكمية المواد الداخلة للمخازن لتأمين احتياجات الحملة، والاجتماع الثاني عقد في فرع توزيع كهرباء الرصافة للغرض ذاته، مما يعكس حرص الوزارة على تحسين واقع الكهرباء في العاصمة قبل حلول فترة الذروة الصيفية".