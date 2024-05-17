اثنان منها تستمر 3 أيام متتالية.. 5 موجات حر تضرب العراق خلال تموز وآب

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، تعرض العراق لـ5 موجات حر خلال شهري تموز وآب المقبلين وقال إن موجتين ستستمران 3 أيام متتالية تصل فيهما الحرارة إلى 50 درجة.

وأوضح الزيادي لوكالة شفق نيوز، أن "الأجواء في هذا الصيف ستكون غالباً تميل إلى الحرارة ومقاربة للصيف الماضي إلى أعلى بفارق درجتين مئوية عن العام الماضي، وقد يكون شهر حزيران القادم مقارب اعتيادي بفضل هبوب رياح موسمية".

وأضاف، أن "موجات الحر ستكون حاضرة في نطاق متباعد ومتعاقب بين فترات خلال شهري تموز وآب المقبلين، وقد نشهد أربع إلى خمس موجات حر بشكل متعاقب وقد نلحظ موجتين من هذه الموجات، تستمر ثلاثة أيام وتسجل هذه الموجات معدلات تصل الى (50) سيليزية و(48) سيليزية، خاصة وسط وجنوب البلاد".